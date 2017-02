14:00 - 16:45

STUDIO BAŁTYK - POPOŁUDNIE

W czasie tej niemal trzygodzinnej audycji nie tylko relacjonujemy najświeższe wydarzenia dnia o charakterze lokalnym i globalnym, ale stawiamy je w szerszych kontekstach, wychodząc z założenia, że im więcej o sprawie wiemy, tym lepiej rozumiemy to, co się wokół nas dzieje. Popołudniowe Studio Bałtyk to także nietuzinkowi goście, opinie słuchaczy oraz... kropka nad i, a właściwie „i kropka”, czyli popołudniowy komentarz dnia. A wszystko to w oprawie naprawdę fajnej muzyki.

